Басовская (Столярчук) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1952
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1952
Отец: Столярчук Пётр Тимофеевич
Мать: Столярчук Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басовский Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Басовский Борис Иванович
Рождение ребёнка
09.04.1972
Сын: Басовский Александр Борисович
Отец ребёнка: Басовский Борис Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1982
Дочь: Басовская Анастасия Борисовна
Отец ребёнка: Басовский Борис Иванович