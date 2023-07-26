Басовская (Столярчук) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басовская (Столярчук) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1952

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1952

Отец: Столярчук Пётр Тимофеевич

Мать: Столярчук Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басовский Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Басовский Борис Иванович

Рождение ребёнка
09.04.1972

Сын: Басовский Александр Борисович

Отец ребёнка: Басовский Борис Иванович

Рождение ребёнка
17.07.1982

Дочь: Басовская Анастасия Борисовна

Отец ребёнка: Басовский Борис Иванович

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