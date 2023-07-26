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Басовский Дмитрий Борисович
Басовский Дмитрий Борисович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Басовский Борис Иванович
1948 г.р.
Мать
Басовская (Столярчук) Татьяна Петровна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Басовский Борис Иванович
Мать:
Басовская Татьяна Петровна
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