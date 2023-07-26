Басовский Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1948
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1948
Рождение ребёнка
09.04.1972
Сын: Басовский Александр Борисович
Мать ребёнка: Басовская Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
17.07.1982
Дочь: Басовская Анастасия Борисовна
Мать ребёнка: Басовская Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басовский Дмитрий Борисович
Мать ребёнка: Басовская Татьяна Петровна