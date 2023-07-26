Басовский Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБасовский Борис Иванович

Басовский Борис Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1948

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1948

Отец: Басовский Иван Карпович

Мать: Басовская Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
09.04.1972

Сын: Басовский Александр Борисович

Мать ребёнка: Басовская Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
17.07.1982

Дочь: Басовская Анастасия Борисовна

Мать ребёнка: Басовская Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басовский Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: Басовская Татьяна Петровна