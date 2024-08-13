Власова (Власова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Власова) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова (Власова) Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Власов Дмитрий Ефимович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825

Сын: Власов Лука Дмитриевич

Отец ребёнка: Власов Дмитрий Ефимович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Власов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Власов Дмитрий Ефимович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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