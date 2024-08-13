Власова (Власова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова (Власова) Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Власов Дмитрий Ефимович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Власов Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Власов Дмитрий Ефимович