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Власов Лука Дмитриевич

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1825

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Власов Дмитрий Ефимович

Мать: Власова (Власова) Ирина

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849

Сын: Власов Агафон Лукич

Мать ребёнка: Власова (Власова) Настасья Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Власова (Власова) Анна Лукинична

Мать ребёнка: Власова (Власова) Настасья Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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