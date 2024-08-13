Власов Лука Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1825
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Власов Дмитрий Ефимович
Мать: Власова (Власова) Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Сын: Власов Агафон Лукич
Мать ребёнка: Власова (Власова) Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Власова (Власова) Анна Лукинична
Мать ребёнка: Власова (Власова) Настасья Ивановна