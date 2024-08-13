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Власов Михаил Дмитриевич

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1827

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Власов Дмитрий Ефимович

Мать: Власова (Власова) Ирина

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1863

Сын: Власов Косьма Михайлович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Наталья Антоновна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1869

Сын: Власов Никанор Михайлович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Наталья Антоновна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1870

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