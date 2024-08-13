Власов Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти1870
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Власов Дмитрий Ефимович
Мать: Власова (Власова) Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Власова (Власова) Наталья Антоновна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Власов Никанор Михайлович
Мать ребёнка: Власова (Власова) Наталья Антоновна
Смерть
1870