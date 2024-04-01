Корюков (Корюкова) Евдокия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюков (Корюкова) Евдокия Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1889

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Егор Пантелеевич

Отец ребёнка: Пантелей Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антон Пантелеевич

Отец ребёнка: Пантелей Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюков) Екатерина Пантелеймонова

Отец ребёнка: Пантелей Стефанович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1889
Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Корюков) Татьяна Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Пантелей Стефанович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Корюков Прокопий Пантелеевич

Отец ребёнка: Пантелей Стефанович

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