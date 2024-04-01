Корюков (Корюкова) Евдокия Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пантелей Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антон Пантелеевич
Отец ребёнка: Пантелей Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюков) Екатерина Пантелеймонова
Отец ребёнка: Пантелей Стефанович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1889
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Корюков) Татьяна Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Пантелей Стефанович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Корюков Прокопий Пантелеевич
Отец ребёнка: Пантелей Стефанович