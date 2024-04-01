Пантелей Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Корюков Стефан
Мать: не указана
Мать ребёнка: Корюкова (Ошуркова) Екатерина Яковлева
Мать ребёнка: Корюков (Корюкова) Евдокия Стефановна
Сын: Антон Пантелеевич
Мать ребёнка: Корюков (Корюкова) Евдокия Стефановна
Дочь: (Корюков) Екатерина Пантелеймонова
Мать ребёнка: Корюков (Корюкова) Евдокия Стефановна
Сын: Корюкова Антоний Пантелеевич
Мать ребёнка: Корюкова (Ошуркова) Екатерина Яковлева
Дочь: (Корюков) Татьяна Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Корюков (Корюкова) Евдокия Стефановна
Дочь: (Корюкова) Татьяна Пантелеевна
Мать ребёнка: Корюкова (Ошуркова) Екатерина Яковлева
Дочь: (Корюков) Мария Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Корюкова (Ошуркова) Екатерина Яковлева
Сын: Корюков Прокопий Пантелеевич
Мать ребёнка: Корюков (Корюкова) Евдокия Стефановна