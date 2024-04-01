Пантелей Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелей Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Корюков Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Пантелеймонов

Мать ребёнка: Корюкова (Ошуркова) Екатерина Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Егор Пантелеевич

Мать ребёнка: Корюков (Корюкова) Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антон Пантелеевич

Мать ребёнка: Корюков (Корюкова) Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюков) Екатерина Пантелеймонова

Мать ребёнка: Корюков (Корюкова) Евдокия Стефановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1890

Сын: Корюкова Антоний Пантелеевич

Мать ребёнка: Корюкова (Ошуркова) Екатерина Яковлева

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Корюков) Татьяна Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Корюков (Корюкова) Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
05.01.1896

Дочь: (Корюкова) Татьяна Пантелеевна

Мать ребёнка: Корюкова (Ошуркова) Екатерина Яковлева

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Корюков) Мария Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Корюкова (Ошуркова) Екатерина Яковлева

Рождение ребёнка
1901

Сын: Корюков Прокопий Пантелеевич

Мать ребёнка: Корюков (Корюкова) Евдокия Стефановна

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