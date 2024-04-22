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Шачин Иван Васильевич

Место рождения

Никулино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Никулино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Высоковской волости д. Никулино
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Шачина Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 1910

Жена: Шачина Мария Семеновна

Бракосочетание
12.01.1911

Жена: Шачина Надежда Николаевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Поручители по жениху: крестьянин д. Путилово Алексей Тихомиров, д. Карцево Виталий Аверкиев Владимиров. По невесте: д. Павлово Иван Васильев Бататин, крестьянский сын д. Путилово Александр Николаев Бе... Показать все
Рождение ребёнка
06.09.1914

Дочь: Шачина Вера Ивановна

Мать ребёнка: Шачина Надежда Николаевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни крестьянская дочь-девица Августа Николаева Белоглазова
Рождение ребёнка
10.03.1920

Дочь: Шачин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Шачина Надежда Николаевна

Путилово, Вологодский район, Северный край
Четвертый ребенок
Смерть
Неизвестно
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