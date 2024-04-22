Шачин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Высоковской волости д. Никулино
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Шачина Анна Ивановна
Бракосочетание
До 1910
Жена: Шачина Мария Семеновна
Бракосочетание
12.01.1911
Поручители по жениху: крестьянин д. Путилово Алексей Тихомиров, д. Карцево Виталий Аверкиев Владимиров. По невесте: д. Павлово Иван Васильев Бататин, крестьянский сын д. Путилово Александр Николаев Бе... Показать все
Рождение ребёнка
06.09.1914
Дочь: Шачина Вера Ивановна
Мать ребёнка: Шачина Надежда Николаевна
Воспр. - той же деревни крестьянская дочь-девица Августа Николаева Белоглазова
Рождение ребёнка
10.03.1920
Дочь: Шачин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Шачина Надежда Николаевна
Четвертый ребенок
Смерть
Неизвестно