Шачина (Белоглазова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шачина (Белоглазова) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Белоглазов Николай Владимирович

Мать: Белоглазова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
02.12.1909

Дочь: Белоглазова Анна

Отец ребёнка: не указан

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр . - той же деревни крестьянский сын Василий Евгеньевич Артисов и дочь-девица Евлокия Николаева Белогазова
Бракосочетание
12.01.1911

Муж: Шачин Иван Васильевич

Путилово, Вологодский район, Северный край
Поручители по жениху: крестьянин д. Путилово Алексей Тихомиров, д. Карцево Виталий Аверкиев Владимиров. По невесте: д. Павлово Иван Васильев Бататин, крестьянский сын д. Путилово Александр Николаев Бе... Показать все
Рождение ребёнка
06.09.1914

Дочь: Шачина Вера Ивановна

Отец ребёнка: Шачин Иван Васильевич

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни крестьянская дочь-девица Августа Николаева Белоглазова
Рождение ребёнка
10.03.1920

Дочь: Шачин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Шачин Иван Васильевич

Путилово, Вологодский район, Северный край
Четвертый ребенок
Смерть
Неизвестно
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