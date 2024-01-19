Шачина (Белоглазова) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
02.12.1909
Дочь: Белоглазова Анна
Отец ребёнка: не указан
Воспр . - той же деревни крестьянский сын Василий Евгеньевич Артисов и дочь-девица Евлокия Николаева Белогазова
Бракосочетание
12.01.1911
Поручители по жениху: крестьянин д. Путилово Алексей Тихомиров, д. Карцево Виталий Аверкиев Владимиров. По невесте: д. Павлово Иван Васильев Бататин, крестьянский сын д. Путилово Александр Николаев Бе... Показать все
Рождение ребёнка
06.09.1914
Дочь: Шачина Вера Ивановна
Отец ребёнка: Шачин Иван Васильевич
Воспр. - той же деревни крестьянская дочь-девица Августа Николаева Белоглазова
Рождение ребёнка
10.03.1920
Дочь: Шачин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Шачин Иван Васильевич
Четвертый ребенок
Смерть
Неизвестно