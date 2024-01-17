Белоглазов Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Смирнова (Белоглазова) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Белоглазова Анна Григорьевна
Шолохово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Шачина (Белоглазова) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Белоглазова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Белоглазова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Белоглазова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
С 1888 по 1893
Сын: Белоглазов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Белоглазова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Соколова (Белоглазова) Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Белоглазова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Белоглазов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Белоглазова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Тарелкина (Белоглазова) Августа Николаевна
Мать ребёнка: Белоглазова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Белоглазова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Белоглазова Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно