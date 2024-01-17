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Белоглазов Николай Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоглазова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Смирнова (Белоглазова) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Белоглазова Анна Григорьевна

Шолохово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Шачина (Белоглазова) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Белоглазова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Белоглазова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Белоглазова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
С 1888 по 1893

Сын: Белоглазов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Белоглазова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Соколова (Белоглазова) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Белоглазова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Белоглазов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Белоглазова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Тарелкина (Белоглазова) Августа Николаевна

Мать ребёнка: Белоглазова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Белоглазова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Белоглазова Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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