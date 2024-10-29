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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению государственного крестьянина д. Никулино Высоковской волости Вологодского уезда Ивана Александровича Лобанова о вводе во владение землей. 1872–1873 гг. / Показать все
Дело о восстановлении права на льготу крестьянину деревни Никулина Высоковской волости Вологодского уезда Шачину В. И. 1915 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 726 Показать все
Дело о переосвидетельствовании в порядке надзора проживающего в деревне Никулино Высоковской волости Вологодского уезда Бурухина М. А. 1916 г. // Гос. архив Вологодской о Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 1) 219. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Леонтиевской Верхневологодской церкви. Список архивных Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
838Никулино, д. каз.при р. Вологде.47263896103
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
112. Никулина, деревня бывшая государственная, при речке Исаковке, дворов 38, жителей 201, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
6747НикулиноВысоковское.Леонтьевский-Ростовскийбывшие государственные451,254997114
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Никулино210210деревняРусские47100119219
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Никулино (мол. проп. п.) 3102деревняЗимнее: 2,5 км. Летнее: —.Зимнее: 36 км. Летнее: —.Зимнее: 55 км. Летнее: —.4747
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245080Никулинодеревня59°28'с.ш.39°12'в.д.O-37-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620440469д Никулинодеревня