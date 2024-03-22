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Ковалевский Константин Викторович
Ковалевский Константин Викторович
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
07.12.1971
Пол
Мужской
Отец
Ковалевский Виктор Константинович
1947 г.р.
Мать
Ковалевская (Кулямпина) Галина Алексеевна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1971
Отец:
Ковалевский Виктор Константинович
Мать:
Ковалевская Галина Алексеевна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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