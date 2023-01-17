Ковалевская (Кулямпина) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалевская (Кулямпина) Галина Алексеевна

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Место рождения

Благодатное, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

05.11.1950

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Благодатное, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.12.1971

Сын: Ковалевский Константин Викторович

Отец ребёнка: Ковалевский Виктор Константинович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.12.1973

Дочь: Зак Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Ковалевский Виктор Константинович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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