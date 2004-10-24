Ковалевский Виктор Константинович
Место рождения
Дата рождения30.04.1947
Дата смерти24.10.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1971
Сын: Ковалевский Константин Викторович
Мать ребёнка: Ковалевская Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
02.12.1973
Дочь: Зак Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Ковалевская Галина Алексеевна
Смерть
24.10.2004