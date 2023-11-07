Степанов Анатолий Семенович
Место рожденияСелигер
Дата рождения15.07.1930
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1930
Отец: Степанов Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степанова (Виноградова) Галина Ивановна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степанова (Виноградова) Галина Ивановна
Смерть
1993