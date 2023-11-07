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Степанов Анатолий Семенович

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Место рождения

Селигер

Дата рождения

15.07.1930

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1930

Отец: Степанов Семен

Мать: Степанова (Степанова) Мавра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова (Виноградова) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
14.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанова (Виноградова) Галина Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанова (Виноградова) Галина Ивановна

Смерть
1993

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