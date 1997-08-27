Степанова (Виноградова) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.05.1936
Дата смерти27.08.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1936
Отец: Башкиров Иван
Рождение ребёнка
14.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанов Анатолий Семенович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанов Анатолий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.08.1997