Степанова (Виноградова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Виноградова) Галина Ивановна

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Место рождения

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

05.05.1936

Дата смерти

27.08.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

1909 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1936

Отец: Башкиров Иван

Мать: Виноградова Мария Даниловна

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Анатолий Семенович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Анатолий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Анатолий Семенович

Смерть
27.08.1997
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