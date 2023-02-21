Казакова Елена Яковлевна
Место рожденияд. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Дата рожденияВычислено 1880 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1880 ст.
Отец: Казаков Яков Родионович
Мать: - Татьяна Дмитриевна
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Бракосочетание
12.11.1900
Бракосочетание
12.11.1900
Рождение ребёнка
18.01.1902 ст.
Сын: Шкурихин Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Скурихин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
12.01.1903 ст.
Дочь: Шкурихина Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Скурихин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
17.02.1904 ст.
Дочь: Скурихина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Скурихин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1904 ст.
Дочь: Скурихина Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Скурихин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
12.04.1905 ст.
Отец ребёнка: Скурихин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1906 ст.
Дочь: Скурихина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Скурихин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Между 11.09.1907 и 11.10.1907 ст.
Сын: Скурихин Николай Иванович
Отец ребёнка: Скурихин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1910 ст.
Дочь: Скурихина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Скурихин Иван Матвеевич