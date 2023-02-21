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Казакова Елена Яковлевна

Место рождения

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)

Дата рождения

Вычислено 1880 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
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Место
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Рождение
Вычислено 1880 ст.

Отец: Казаков Яков Родионович

Мать: - Татьяна Дмитриевна

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Бракосочетание
12.11.1900

Муж: Скурихин Иван Матвеевич

Бракосочетание
12.11.1900

Муж: Скурихин Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
18.01.1902 ст.

Сын: Шкурихин Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Скурихин Иван Матвеевич

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1903 ст.

Дочь: Шкурихина Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Скурихин Иван Матвеевич

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1904 ст.

Дочь: Скурихина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Скурихин Иван Матвеевич

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1904 ст.

Дочь: Скурихина Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Скурихин Иван Матвеевич

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.04.1905 ст.

Сын: Скурихин Иван Иванович

Отец ребёнка: Скурихин Иван Матвеевич

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1906 ст.

Дочь: Скурихина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Скурихин Иван Матвеевич

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 11.09.1907 и 11.10.1907 ст.

Сын: Скурихин Николай Иванович

Отец ребёнка: Скурихин Иван Матвеевич

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1910 ст.

Дочь: Скурихина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Скурихин Иван Матвеевич

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
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