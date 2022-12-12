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Скурихин Иван Матвеевич

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Место рождения

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

30.06.1879 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1879 ст.

Отец: Скурихин Матвей Севастьянович

Мать: Маркова Наталья Васильевна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
12.11.1900

Жена: Казакова Елена Яковлевна

Бракосочетание
12.11.1900

Жена: Казакова Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
18.01.1902 ст.

Сын: Шкурихин Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Казакова Елена Яковлевна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1903 ст.

Дочь: Шкурихина Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Казакова Елена Яковлевна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1904 ст.

Дочь: Скурихина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Казакова Елена Яковлевна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1904 ст.

Дочь: Скурихина Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Казакова Елена Яковлевна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.04.1905 ст.

Сын: Скурихин Иван Иванович

Мать ребёнка: Казакова Елена Яковлевна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1906 ст.

Дочь: Скурихина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Казакова Елена Яковлевна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 11.09.1907 и 11.10.1907 ст.

Сын: Скурихин Николай Иванович

Мать ребёнка: Казакова Елена Яковлевна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1910 ст.

Дочь: Скурихина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Казакова Елена Яковлевна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
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