Скурихин Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения30.06.1879 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1879 ст.
Бракосочетание
12.11.1900
Жена: Казакова Елена Яковлевна
Бракосочетание
12.11.1900
Жена: Казакова Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
18.01.1902 ст.
Сын: Шкурихин Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Казакова Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
12.01.1903 ст.
Дочь: Шкурихина Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Казакова Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
17.02.1904 ст.
Дочь: Скурихина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Казакова Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1904 ст.
Дочь: Скурихина Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Казакова Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
12.04.1905 ст.
Мать ребёнка: Казакова Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1906 ст.
Дочь: Скурихина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Казакова Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
Между 11.09.1907 и 11.10.1907 ст.
Сын: Скурихин Николай Иванович
Мать ребёнка: Казакова Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1910 ст.
Дочь: Скурихина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Казакова Елена Яковлевна