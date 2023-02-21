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Маркова Наталья Васильевна

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Место рождения

д. Новоселовщина (-вская) (Вятское наместничество, Вятская округа, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевская пятидесятина; Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заякимчевская пятидесятина; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк; Лубягинский приход, Пасеговская волость)

Дата рождения

19.08.1840 ст.

Дата смерти

Около 1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1840 ст.

Отец: Марков Василий Фёдорович

Мать: - Евлампия Ермиловна

д. Новоселовщина (-вская) (Вятское наместничество, Вятская округа, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевская пятидесятина; Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заякимчевская пятидесятина; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк; Лубягинский приход, Пасеговская волость)
Бракосочетание
10.11.1858 ст.

Муж: Скурихин Матвей Севастьянович

Бракосочетание
10.11.1858 ст.

Муж: Скурихин Матвей Севастьянович

Рождение ребёнка
26.02.1865 ст.

Сын: Скурихин Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Скурихин Матвей Севастьянович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1866 ст.

Дочь: Скурихина Евфросинья Матвеевна

Отец ребёнка: Скурихин Матвей Севастьянович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1867 ст.

Дочь: Скурихина Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Скурихин Матвей Севастьянович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1870 ст.

Дочь: Скурихина Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Скурихин Матвей Севастьянович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.06.1879 ст.

Сын: Скурихин Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Скурихин Матвей Севастьянович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скурихина Васса Матвеевна

Отец ребёнка: Скурихин Матвей Севастьянович

Смерть
Около 1908 ст.
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