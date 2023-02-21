Маркова Наталья Васильевна
Место рожденияд. Новоселовщина (-вская) (Вятское наместничество, Вятская округа, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевская пятидесятина; Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заякимчевская пятидесятина; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк; Лубягинский приход, Пасеговская волость)
Дата рождения19.08.1840 ст.
Дата смертиОколо 1908 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.08.1840 ст.
Отец: Марков Василий Фёдорович
Мать: - Евлампия Ермиловна
д. Новоселовщина (-вская) (Вятское наместничество, Вятская округа, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заикимчевская пятидесятина; Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд, Березовский оброчный стан, Подгородная волость, Заякимчевская пятидесятина; Кирово-Чепецкий район и Город Кирово-Чепецк; Лубягинский приход, Пасеговская волость)
Бракосочетание
10.11.1858 ст.
Бракосочетание
10.11.1858 ст.
Рождение ребёнка
26.02.1865 ст.
Сын: Скурихин Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Скурихин Матвей Севастьянович
Рождение ребёнка
22.09.1866 ст.
Дочь: Скурихина Евфросинья Матвеевна
Отец ребёнка: Скурихин Матвей Севастьянович
Рождение ребёнка
24.11.1867 ст.
Дочь: Скурихина Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Скурихин Матвей Севастьянович
Рождение ребёнка
Вычислено 1870 ст.
Дочь: Скурихина Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Скурихин Матвей Севастьянович
Рождение ребёнка
30.06.1879 ст.
Отец ребёнка: Скурихин Матвей Севастьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скурихина Васса Матвеевна
Отец ребёнка: Скурихин Матвей Севастьянович
Смерть
Около 1908 ст.