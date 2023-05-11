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Скурихина Екатерина Матвеевна

Место рождения

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

24.11.1867 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1867 ст.

Отец: Скурихин Матвей Севастьянович

Мать: Маркова Наталья Васильевна

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
11.11.1891

Муж: Чучкалов Василий Семёнович

Бракосочетание
11.11.1891

Муж: Чучкалов Василий Семёнович

Рождение ребёнка
01.11.1892 ст.

Сын: Чучкалов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Чучкалов Василий Семёнович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1895 ст.

Дочь: Чучкалова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Чучкалов Василий Семёнович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1897 ст.

Дочь: Чучкалова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Чучкалов Василий Семёнович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 11.05.1905 ст.

Сын: Чучкалов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Чучкалов Василий Семёнович

Рождение ребёнка
21.12.1907 ст.

Сын: Чучкалов Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Чучкалов Василий Семёнович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чучкалова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Чучкалов Василий Семёнович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
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