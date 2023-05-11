Скурихина Екатерина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения24.11.1867 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1867 ст.
Бракосочетание
11.11.1891
Бракосочетание
11.11.1891
Рождение ребёнка
01.11.1892 ст.
Сын: Чучкалов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Чучкалов Василий Семёнович
Рождение ребёнка
29.04.1895 ст.
Дочь: Чучкалова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Чучкалов Василий Семёнович
Рождение ребёнка
08.07.1897 ст.
Дочь: Чучкалова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Чучкалов Василий Семёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 11.05.1905 ст.
Отец ребёнка: Чучкалов Василий Семёнович
Рождение ребёнка
21.12.1907 ст.
Сын: Чучкалов Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Чучкалов Василий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чучкалова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Чучкалов Василий Семёнович