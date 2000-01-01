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- Татьяна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859 ст.

Отец: - Дмитрий' -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1878 ст.

Сын: Казаков Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Казаков Яков Родионович

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.

Дочь: Казакова Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Казаков Яков Родионович

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
21.08.1889 ст.

Сын: Казаков Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Казаков Яков Родионович

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Смерть
Неизвестно
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