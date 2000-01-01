- Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1859 ст.
Отец: - Дмитрий' -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1878 ст.
Отец ребёнка: Казаков Яков Родионович
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.
Дочь: Казакова Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Казаков Яков Родионович
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
21.08.1889 ст.
Сын: Казаков Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Казаков Яков Родионович
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Смерть
Неизвестно