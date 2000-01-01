Казаков Иван Яковлевич
Место рожденияд. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Дата рождения11.06.1878 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
11.06.1878 ст.
Отец: Казаков Яков Родионович
Мать: - Татьяна Дмитриевна
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1906 ст.
Дочь: Казакова Анна Ивановна
Мать ребёнка: - Парасковья Афанасьевна
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)