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Казаков Иван Яковлевич

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Место рождения

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)

Дата рождения

11.06.1878 ст.

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Вычислено 1859 г.р.

Дети

Вычислено 1906 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1878 ст.

Отец: Казаков Яков Родионович

Мать: - Татьяна Дмитриевна

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1906 ст.

Дочь: Казакова Анна Ивановна

Мать ребёнка: - Парасковья Афанасьевна

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
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