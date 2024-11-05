Бибигайшә Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБибигайшә

Бибигайшә

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1904 г.р.
1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ибраһим

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Шамсутдинова Өммегөлсем Ибраһимовна

Отец ребёнка: Ибраһим

Большие Метески, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1918

Сын: Ибрагимов Юсуф Ибрагимович

Отец ребёнка: Ибраһим

Большие Метески, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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