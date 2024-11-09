Ибраһим Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИбраһим

Ибраһим

Место рождения

Большие Метески

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

1904 г.р.
1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Мать Ибрагима

Большие Метески
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бибигайшә

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Шамсутдинова Өммегөлсем Ибраһимовна

Мать ребёнка: Бибигайшә

Большие Метески, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1918

Сын: Ибрагимов Юсуф Ибрагимович

Мать ребёнка: Бибигайшә

Большие Метески, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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