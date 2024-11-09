Ибраһим
Место рожденияБольшие Метески
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Мать Ибрагима
Большие Метески
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бибигайшә
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Шамсутдинова Өммегөлсем Ибраһимовна
Мать ребёнка: Бибигайшә
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ибрагимов Юсуф Ибрагимович
Мать ребёнка: Бибигайшә
Смерть
Неизвестно