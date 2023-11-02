Шамсутдинова Өммегөлсем Ибраһимовна 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШамсутдинова Өммегөлсем Ибраһимовна

Шамсутдинова Өммегөлсем Ибраһимовна

Место рождения

Большие Метески, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1904

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Ибраһим

Мать: Бибигайшә

Большие Метески, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хузина Маймуня Шамсутдиновна

Отец ребёнка: Низаметдинов Шәмсетдин Низаметдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Низаметдинов Шәмсетдин Низаметдинович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шамсутдинов Нуртдин Шамсутдинович

Отец ребёнка: Низаметдинов Шәмсетдин Низаметдинович

Рождение ребёнка
02.06.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Низаметдинов Шәмсетдин Низаметдинович

Смерть
1989

Мы используем куки для улучшения работы сайта.