Шамсутдинова Өммегөлсем Ибраһимовна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хузина Маймуня Шамсутдиновна
Отец ребёнка: Низаметдинов Шәмсетдин Низаметдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Шамсутдинов Нуртдин Шамсутдинович
Отец ребёнка: Низаметдинов Шәмсетдин Низаметдинович
Рождение ребёнка
02.06.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Низаметдинов Шәмсетдин Низаметдинович
Смерть
1989