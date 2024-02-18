Вайнштейн (Рубинштейн) Эся (Эська) Зусьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти?.09.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Сын: Вайнштейн Янкель Гильевич
Отец ребёнка: Вайнштейн Гиля Янкелевич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Вайнштейн Гиля Янкелевич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Вайнштейн Гиля Янкелевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Вайнштейн Люба Гильковна
Отец ребёнка: Вайнштейн Гиля Янкелевич
Рождение ребёнка
12.02.1915
Сын: Вайнштейн Наум (Насон) Григорьевич
Отец ребёнка: Вайнштейн Гиля Янкелевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Вайнштейн Завель Гильевич
Отец ребёнка: Вайнштейн Гиля Янкелевич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Вайнштейн Ада Гильевна
Отец ребёнка: Вайнштейн Гиля Янкелевич
Рождение ребёнка
?.07.1924
Отец ребёнка: Вайнштейн Гиля Янкелевич
Смерть
?.09.1941
Была расстреляна вместе с 8-летней внучкой Телой (дочь Любы) и Давидом, братом мужа