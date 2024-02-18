Вайнштейн (Рубинштейн) Эся (Эська) Зусьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вайнштейн (Рубинштейн) Эся (Эська) Зусьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Женский

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вайнштейн Гиля Янкелевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Вайнштейн Янкель Гильевич

Отец ребёнка: Вайнштейн Гиля Янкелевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Вайнштейн Зуся Гильевич

Отец ребёнка: Вайнштейн Гиля Янкелевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Вайнштейн Лев Гильевич

Отец ребёнка: Вайнштейн Гиля Янкелевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Вайнштейн Люба Гильковна

Отец ребёнка: Вайнштейн Гиля Янкелевич

Рождение ребёнка
12.02.1915

Сын: Вайнштейн Наум (Насон) Григорьевич

Отец ребёнка: Вайнштейн Гиля Янкелевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Вайнштейн Завель Гильевич

Отец ребёнка: Вайнштейн Гиля Янкелевич

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Вайнштейн Ада Гильевна

Отец ребёнка: Вайнштейн Гиля Янкелевич

Рождение ребёнка
?.07.1924

Сын: Вайнштейн Зяма Гильевич

Отец ребёнка: Вайнштейн Гиля Янкелевич

Смерть
?.09.1941
Была расстреляна вместе с 8-летней внучкой Телой (дочь Любы) и Давидом, братом мужа

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