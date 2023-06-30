Волынова (Савочкина) Евфимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волынова (Савочкина) Евфимия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.

Отец: Савочкин Иван Сергеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1897 ст.

Муж: Волынов Григорий Иванович

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Венчание состоялось в Михаило-Архангельской церкви. Свидетели со стороны жениха: крестьяне села Коржевка Иван Спиридонович Козлов и Михаил Петрович Каймаков. Свидетели со стороны невесты: крестьяне се... Показать все
Смерть
Неизвестно
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