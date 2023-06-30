Волынов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волынов Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: Волынов Иван Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1897 ст.

Жена: Волынова Евфимия Ивановна

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Венчание состоялось в Михаило-Архангельской церкви. Свидетели со стороны жениха: крестьяне села Коржевка Иван Спиридонович Козлов и Михаил Петрович Каймаков. Свидетели со стороны невесты: крестьяне се... Показать все
Смерть
Неизвестно
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