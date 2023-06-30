Волынов Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Отец: Волынов Иван Степанович
Бракосочетание
09.11.1897 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Венчание состоялось в Михаило-Архангельской церкви. Свидетели со стороны жениха: крестьяне села Коржевка Иван Спиридонович Козлов и Михаил Петрович Каймаков. Свидетели со стороны невесты: крестьяне се... Показать все
Смерть
Неизвестно