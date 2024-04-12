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Пурыгин Владимир Прокофьевич

Место рождения

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
18.01.1887 ст.

Жена: Пурыгина Александра Фёдоровна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.10.1887 ст.

Сын: Пурыгин Артём Владимирович

Мать ребёнка: Пурыгина Александра Фёдоровна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.01.1890 ст.

Сын: Пурыгин Григорий Владимирович

Мать ребёнка: Пурыгина Александра Фёдоровна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.07.1892 ст.

Сын: Пурыгин Антон Владимирович

Мать ребёнка: Пурыгина Александра Фёдоровна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.12.1897 ст.

Сын: Пурыгин Игнатий Владимирович

Мать ребёнка: Пурыгина Александра Фёдоровна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.03.1900 ст.

Сын: Пурыгин Гавриил Владимирович

Мать ребёнка: Пурыгина Александра Фёдоровна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.02.1905 ст.

Дочь: Сивчик Анна Владимировна

Мать ребёнка: Пурыгина Александра Фёдоровна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.11.1907 ст.

Сын: Пурыгин Кузьма Владимирович

Мать ребёнка: Пурыгина Александра Фёдоровна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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