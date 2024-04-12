Пурыгин Владимир Прокофьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Бракосочетание
18.01.1887 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.10.1887 ст.
Сын: Пурыгин Артём Владимирович
Мать ребёнка: Пурыгина Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.01.1890 ст.
Сын: Пурыгин Григорий Владимирович
Мать ребёнка: Пурыгина Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.07.1892 ст.
Сын: Пурыгин Антон Владимирович
Мать ребёнка: Пурыгина Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
23.12.1897 ст.
Сын: Пурыгин Игнатий Владимирович
Мать ребёнка: Пурыгина Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.03.1900 ст.
Сын: Пурыгин Гавриил Владимирович
Мать ребёнка: Пурыгина Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.02.1905 ст.
Дочь: Сивчик Анна Владимировна
Мать ребёнка: Пурыгина Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.11.1907 ст.
Сын: Пурыгин Кузьма Владимирович
Мать ребёнка: Пурыгина Александра Фёдоровна
Смерть
Неизвестно