Пурыгина Александра Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1887 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.10.1887 ст.
Сын: Пурыгин Артём Владимирович
Отец ребёнка: Пурыгин Владимир Прокофьевич
Рождение ребёнка
04.01.1890 ст.
Сын: Пурыгин Григорий Владимирович
Отец ребёнка: Пурыгин Владимир Прокофьевич
Рождение ребёнка
18.07.1892 ст.
Сын: Пурыгин Антон Владимирович
Отец ребёнка: Пурыгин Владимир Прокофьевич
Рождение ребёнка
23.12.1897 ст.
Сын: Пурыгин Игнатий Владимирович
Отец ребёнка: Пурыгин Владимир Прокофьевич
Рождение ребёнка
24.03.1900 ст.
Сын: Пурыгин Гавриил Владимирович
Отец ребёнка: Пурыгин Владимир Прокофьевич
Рождение ребёнка
12.02.1905 ст.
Дочь: Сивчик Анна Владимировна
Отец ребёнка: Пурыгин Владимир Прокофьевич
Рождение ребёнка
01.11.1907 ст.
Сын: Пурыгин Кузьма Владимирович
Отец ребёнка: Пурыгин Владимир Прокофьевич
Смерть
Неизвестно