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Пурыгина Александра Фёдоровна

Место рождения

Заборица, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Заборица, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
18.01.1887 ст.

Муж: Пурыгин Владимир Прокофьевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.10.1887 ст.

Сын: Пурыгин Артём Владимирович

Отец ребёнка: Пурыгин Владимир Прокофьевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.01.1890 ст.

Сын: Пурыгин Григорий Владимирович

Отец ребёнка: Пурыгин Владимир Прокофьевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.07.1892 ст.

Сын: Пурыгин Антон Владимирович

Отец ребёнка: Пурыгин Владимир Прокофьевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.12.1897 ст.

Сын: Пурыгин Игнатий Владимирович

Отец ребёнка: Пурыгин Владимир Прокофьевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.03.1900 ст.

Сын: Пурыгин Гавриил Владимирович

Отец ребёнка: Пурыгин Владимир Прокофьевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.02.1905 ст.

Дочь: Сивчик Анна Владимировна

Отец ребёнка: Пурыгин Владимир Прокофьевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.11.1907 ст.

Сын: Пурыгин Кузьма Владимирович

Отец ребёнка: Пурыгин Владимир Прокофьевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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