Пурыгин Григорий Владимирович
Место рождения
Дата рождения04.01.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1890 ст.
Рождение ребёнка
18.12.1914 ст.
Сын: Пурыгин Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Пурыгина Лукерья Яковлевна
Рождение ребёнка
27.07.1917 ст.
Дочь: Пурыгина Серафима Григорьевна
Мать ребёнка: Пурыгина Лукерья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно