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Пурыгин Григорий Владимирович

Место рождения

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

04.01.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1890 ст.

Отец: Пурыгин Владимир Прокофьевич

Мать: Пурыгина Александра Фёдоровна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.12.1914 ст.

Сын: Пурыгин Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Пурыгина Лукерья Яковлевна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.07.1917 ст.

Дочь: Пурыгина Серафима Григорьевна

Мать ребёнка: Пурыгина Лукерья Яковлевна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пурыгина Лукерья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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