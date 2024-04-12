Богданов Панкрат Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1802 ст.
Дата смерти1852 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Богданов Аким Панкратович
Рождение ребёнка
С 1839 по 1840 ст.
Дочь: Гогулина Мавра Панкратовна
Рождение ребёнка
1840 ст.
Сын: Богданов Федор Панкратович
Рождение ребёнка
1844 ст.
Сын: Богданов Егор Панкратович
Смерть
1852 ст.