Богданов Панкрат Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Панкрат Лукьянович

Богданов Панкрат Лукьянович

Место рождения

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1802 ст.

Дата смерти

1852 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Богданов Аким Панкратович

Мать ребёнка: не указана

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
С 1839 по 1840 ст.

Дочь: Гогулина Мавра Панкратовна

Мать ребёнка: не указана

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1840 ст.

Сын: Богданов Федор Панкратович

Мать ребёнка: не указана

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Богданов Егор Панкратович

Мать ребёнка: не указана

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1852 ст.
Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close