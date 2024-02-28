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Богданов Аким Панкратович

Место рождения

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: Богданов Панкрат Лукьянович

Мать: не указана

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Богданов Андрей Акимович

Мать ребёнка: Богданова Агриппина Григорьевна

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Богданова Евдокия Акимовна

Мать ребёнка: Богданова Агриппина Григорьевна

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.07.1860 ст.

Дочь: Богданова Марина Акимовна

Мать ребёнка: Богданова Агриппина Григорьевна

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.04.1863 ст.

Сын: Богданов Родион Акимович

Мать ребёнка: Богданова Агриппина Григорьевна

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Феодосия Акимовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Агриппина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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