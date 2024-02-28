Богданов Аким Панкратович
Место рождения
Дата рождения1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Отец: Богданов Панкрат Лукьянович
Рождение ребёнка
1851 ст.
Мать ребёнка: Богданова Агриппина Григорьевна
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Богданова Евдокия Акимовна
Мать ребёнка: Богданова Агриппина Григорьевна
Рождение ребёнка
17.07.1860 ст.
Дочь: Богданова Марина Акимовна
Мать ребёнка: Богданова Агриппина Григорьевна
Рождение ребёнка
08.04.1863 ст.
Мать ребёнка: Богданова Агриппина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Феодосия Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно