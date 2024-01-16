Неронова Федора Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Сын: Неронов Алексей Герасимович
Отец ребёнка: Неронов Герасим Петрович
д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Неронов Герасим Петрович
д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Рождение ребёнка
1841
Сын: Неронов Фёдор Герасимович
Отец ребёнка: Неронов Герасим Петрович
д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Афимья Герасимовна
Отец ребёнка: Неронов Герасим Петрович
д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Степанида Герасимовна
Отец ребёнка: Неронов Герасим Петрович
д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Смерть
Неизвестно