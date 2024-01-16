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Неронова Федора Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Неронов Алексей Герасимович

Отец ребёнка: Неронов Герасим Петрович

д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Неронов Герасим Петрович

д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Рождение ребёнка
1841

Сын: Неронов Фёдор Герасимович

Отец ребёнка: Неронов Герасим Петрович

д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Афимья Герасимовна

Отец ребёнка: Неронов Герасим Петрович

д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Степанида Герасимовна

Отец ребёнка: Неронов Герасим Петрович

д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неронов Герасим Петрович

д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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