Неронов Герасим Петрович
Место рожденияд. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Фамилия написана через «и» Ниронов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Неронов Алексей Герасимович
Мать ребёнка: Неронова Федора Мироновна
д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Неронова Федора Мироновна
д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Рождение ребёнка
1841
Сын: Неронов Фёдор Герасимович
Мать ребёнка: Неронова Федора Мироновна
д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Афимья Герасимовна
Мать ребёнка: Неронова Федора Мироновна
д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Степанида Герасимовна
Мать ребёнка: Неронова Федора Мироновна
д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Смерть
Неизвестно