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Неронов Герасим Петрович

Место рождения

д. Петринская (Четряково) Пронинской волости

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: Неронова Федора Васильевна

д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Фамилия написана через «и» Ниронов
Рождение ребёнка
1833

Сын: Неронов Алексей Герасимович

Мать ребёнка: Неронова Федора Мироновна

д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Неронова Федора Мироновна

д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Рождение ребёнка
1841

Сын: Неронов Фёдор Герасимович

Мать ребёнка: Неронова Федора Мироновна

д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Афимья Герасимовна

Мать ребёнка: Неронова Федора Мироновна

д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Степанида Герасимовна

Мать ребёнка: Неронова Федора Мироновна

д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неронова Федора Мироновна

д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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