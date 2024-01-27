Попов Popoff Елисей Иванович
Место рожденияРоссия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1811
Отец: Попов Popoff Иван Степанович
Мать: Попова ?
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Степанида Елисеевна
Мать ребёнка: Попова Авдотья
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Васса Елисеевна
Мать ребёнка: Попова Авдотья
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1836
Сын: Попова Popoff Родион Елисеевич
Мать ребёнка: Попова Авдотья
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1838
Сын: Попов Popoff Григорий Елисеевич
Мать ребёнка: Попова Авдотья
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
1844
Селение Ново-Саратовка, Тифлисской губернии, ныне Азербайджан.
В 1844 году переехал в Ново-Саратовку с семьей.
Смерть
Неизвестно