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Попов Popoff Елисей Иванович

Место рождения

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Попов Popoff Иван Степанович

Мать: Попова ?

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Степанида Елисеевна

Мать ребёнка: Попова Авдотья

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Васса Елисеевна

Мать ребёнка: Попова Авдотья

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1836

Сын: Попова Popoff Родион Елисеевич

Мать ребёнка: Попова Авдотья

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1838

Сын: Попов Popoff Григорий Елисеевич

Мать ребёнка: Попова Авдотья

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
1844
Селение Ново-Саратовка, Тифлисской губернии, ныне Азербайджан.
В 1844 году переехал в Ново-Саратовку с семьей.
Смерть
Неизвестно
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