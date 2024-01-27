Попов Popoff Григорий Елисеевич
Место рожденияселение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Попов Popoff Елисей Иванович
Мать: Попова Авдотья
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1854
Сын: Попов Popoff Моисей Григорьевич
Мать ребёнка: Попова Домна
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Марья Григорьевна
Мать ребёнка: Попова Домна
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно