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Попов Popoff Григорий Елисеевич

Место рождения

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Попов Popoff Елисей Иванович

Мать: Попова Авдотья

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1854

Сын: Попов Popoff Моисей Григорьевич

Мать ребёнка: Попова Домна

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Марья Григорьевна

Мать ребёнка: Попова Домна

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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