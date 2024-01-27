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Попова ?

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Около 1834

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1811

Сын: Попов Popoff Елисей Иванович

Отец ребёнка: Попов Popoff Иван Степанович

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1813

Сын: Попов Popoff Аникий Иванович

Отец ребёнка: Попов Popoff Иван Степанович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Попов Popoff Ларион Иванович

Отец ребёнка: Попов Popoff Иван Степанович

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1827

Сын: Попов Popoff Гаврила Иванович

Отец ребёнка: Попов Popoff Иван Степанович

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Смерть
Около 1834
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
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