Попова ?
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиОколо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1811
Сын: Попов Popoff Елисей Иванович
Отец ребёнка: Попов Popoff Иван Степанович
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1813
Сын: Попов Popoff Аникий Иванович
Отец ребёнка: Попов Popoff Иван Степанович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Попов Popoff Ларион Иванович
Отец ребёнка: Попов Popoff Иван Степанович
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1827
Сын: Попов Popoff Гаврила Иванович
Отец ребёнка: Попов Popoff Иван Степанович
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Смерть
Около 1834
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии