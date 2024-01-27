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Попов Popoff Ларион Иванович

Место рождения

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии

Дата рождения

1821

Дата смерти

Около 1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Попов Popoff Иван Степанович

Мать: Попова ?

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Аксинья Ларионовна

Мать ребёнка: ?

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1845

Сын: Попов Popoff Марк Ларионович

Мать ребёнка: ?

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Смерть
Около 1855
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