Попов Popoff Ларион Иванович
Место рожденияселение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Дата рождения1821
Дата смертиОколо 1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Попов Popoff Иван Степанович
Мать: Попова ?
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Аксинья Ларионовна
Мать ребёнка: ?
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1845
Сын: Попов Popoff Марк Ларионович
Мать ребёнка: ?
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Смерть
Около 1855