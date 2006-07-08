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Дробышева Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1926

Дата смерти

08.07.2006

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1926

Отец: Муштат Пётр Калинович

Мать: Муштат Акулина Фоминьечна

Рождение ребёнка
02.08.1951

Сын: Дробышев Николай Иванович

Отец ребёнка: Дробышев Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
20.02.1954

Дочь: Ковалёва Анна Ивановна

Отец ребёнка: Дробышев Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
11.09.1959

Дочь: Дробышева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Дробышев Иван Игнатьевич

Смерть
08.07.2006
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