Дробышева Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1926
Дата смерти08.07.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1926
Отец: Муштат Пётр Калинович
Рождение ребёнка
02.08.1951
Сын: Дробышев Николай Иванович
Отец ребёнка: Дробышев Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
20.02.1954
Дочь: Ковалёва Анна Ивановна
Отец ребёнка: Дробышев Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
11.09.1959
Дочь: Дробышева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Дробышев Иван Игнатьевич
Смерть
08.07.2006