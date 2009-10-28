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Дробышев Иван Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1925

Дата смерти

28.10.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1925

Отец: Дробот Игнат Андреевич

Мать: Дробот Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
02.08.1951

Сын: Дробышев Николай Иванович

Мать ребёнка: Дробышева Александра Петровна

Рождение ребёнка
20.02.1954

Дочь: Ковалёва Анна Ивановна

Мать ребёнка: Дробышева Александра Петровна

Рождение ребёнка
11.09.1959

Дочь: Дробышева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Дробышева Александра Петровна

Смерть
28.10.2009
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