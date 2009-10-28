Дробышев Иван Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1925
Дата смерти28.10.2009
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1925
Отец: Дробот Игнат Андреевич
Мать: Дробот Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
02.08.1951
Сын: Дробышев Николай Иванович
Мать ребёнка: Дробышева Александра Петровна
Рождение ребёнка
20.02.1954
Дочь: Ковалёва Анна Ивановна
Мать ребёнка: Дробышева Александра Петровна
Рождение ребёнка
11.09.1959
Дочь: Дробышева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Дробышева Александра Петровна
Смерть
28.10.2009