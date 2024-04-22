Ганзенко Клим (Климентий) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганзенко Клим (Климентий) Петрович

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

05.03.1803

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Ганзенко Петр

Мать: Ганзенко Прасковья Васильевна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Ганзенко Архип Климович

Мать ребёнка: Ганзенко Стефания Максимовна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Осадченко Мелания Климовна

Мать ребёнка: Ганзенко Стефания Максимовна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Ганзенко Мелания Климовна

Мать ребёнка: Ганзенко Стефания Максимовна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Ткаченко Александра Климовна

Мать ребёнка: Ганзенко Стефания Максимовна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Кучменко Анастасия Климовна

Мать ребёнка: Ганзенко Стефания Максимовна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Ганзенко Ефросинья Климовна

Мать ребёнка: Ганзенко Стефания Максимовна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
23.06.1800

Дочь: Ганзенко Агриппина Климовна

Мать ребёнка: Ганзенко Стефания Максимовна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9F-FSCR-N?cc=1503045&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6X7Z-4VBD
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганзенко Стефания Максимовна

Смерть
05.03.1803
Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SCS-R?i=7&cc=4133834&cat=1017789
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