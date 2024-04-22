Ганзенко Клим (Климентий) Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти05.03.1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Ганзенко Петр
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: Ганзенко Стефания Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Осадченко Мелания Климовна
Мать ребёнка: Ганзенко Стефания Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Ганзенко Мелания Климовна
Мать ребёнка: Ганзенко Стефания Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Ткаченко Александра Климовна
Мать ребёнка: Ганзенко Стефания Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Кучменко Анастасия Климовна
Мать ребёнка: Ганзенко Стефания Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Ганзенко Ефросинья Климовна
Мать ребёнка: Ганзенко Стефания Максимовна
Рождение ребёнка
23.06.1800
Дочь: Ганзенко Агриппина Климовна
Мать ребёнка: Ганзенко Стефания Максимовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9F-FSCR-N?cc=1503045&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6X7Z-4VBD
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1803
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SCS-R?i=7&cc=4133834&cat=1017789