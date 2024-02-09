Кучменко (Ганзенко) Анастасия Климовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучменко (Ганзенко) Анастасия Климовна

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Ганзенко Клим Петрович

Мать: Ганзенко Стефания Максимовна

Валява, Черкаська область
Бракосочетание
03.05.1814

Муж: Кучменко Корнилий Григорьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SRN-B?cc=4133834
Рождение ребёнка
07.04.1816

Сын: Кучменко Лукьян Корнильевич

Отец ребёнка: Кучменко Корнилий Григорьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-S9S4-M?cc=4133834
Рождение ребёнка
12.12.1818

Сын: Кучменко Авксентий Корнильевич

Отец ребёнка: Кучменко Корнилий Григорьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S4N-M?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Кучменко Иван Корнильевич

Отец ребёнка: Кучменко Корнилий Григорьевич

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
04.12.1819

Сын: Кучменко Савва Корнильевич

Отец ребёнка: Кучменко Корнилий Григорьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SCC-K?cc=4133834
Рождение ребёнка
16.11.1820

Сын: Кучменко Григорий Корнильевич

Отец ребёнка: Кучменко Корнилий Григорьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S4M-H?cc=4133834
Рождение ребёнка
11.08.1823

Сын: Кучменко Фотий Корнильевич

Отец ребёнка: Кучменко Корнилий Григорьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SW8-X?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Кучменко Сильвестр Корнильевич

Отец ребёнка: Кучменко Корнилий Григорьевич

Валява, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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