Кучменко (Ганзенко) Анастасия Климовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Бракосочетание
03.05.1814
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SRN-B?cc=4133834
Рождение ребёнка
07.04.1816
Сын: Кучменко Лукьян Корнильевич
Отец ребёнка: Кучменко Корнилий Григорьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-S9S4-M?cc=4133834
Рождение ребёнка
12.12.1818
Сын: Кучменко Авксентий Корнильевич
Отец ребёнка: Кучменко Корнилий Григорьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S4N-M?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Кучменко Иван Корнильевич
Отец ребёнка: Кучменко Корнилий Григорьевич
Рождение ребёнка
04.12.1819
Сын: Кучменко Савва Корнильевич
Отец ребёнка: Кучменко Корнилий Григорьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SCC-K?cc=4133834
Рождение ребёнка
16.11.1820
Сын: Кучменко Григорий Корнильевич
Отец ребёнка: Кучменко Корнилий Григорьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S4M-H?cc=4133834
Рождение ребёнка
11.08.1823
Сын: Кучменко Фотий Корнильевич
Отец ребёнка: Кучменко Корнилий Григорьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SW8-X?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Кучменко Сильвестр Корнильевич
Отец ребёнка: Кучменко Корнилий Григорьевич
Смерть
Неизвестно