Ганзенко Стефания (Степанида) Максимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1762
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Ганзенко Клим Петрович
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Осадченко Мелания Климовна
Отец ребёнка: Ганзенко Клим Петрович
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Ганзенко Мелания Климовна
Отец ребёнка: Ганзенко Клим Петрович
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Ткаченко Александра Климовна
Отец ребёнка: Ганзенко Клим Петрович
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Кучменко Анастасия Климовна
Отец ребёнка: Ганзенко Клим Петрович
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Ганзенко Ефросинья Климовна
Отец ребёнка: Ганзенко Клим Петрович
Рождение ребёнка
23.06.1800
Дочь: Ганзенко Агриппина Климовна
Отец ребёнка: Ганзенко Клим Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9F-FSCR-N?cc=1503045&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6X7Z-4VBD
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно