Кобызева Степанида Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобызева Степанида Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.

Отец: Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобызев Николай Климентьевич

Рождение ребёнка
1839 ст.

Сын: Кобызев Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Кобызев Николай Климентьевич

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Кобызев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Кобызев Николай Климентьевич

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: (Кобызева) Марья Николаевна

Отец ребёнка: Кобызев Николай Климентьевич

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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