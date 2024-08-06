Кобызева Степанида Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.
Отец: Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839 ст.
Сын: Кобызев Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Кобызев Николай Климентьевич
Рождение ребёнка
1841 ст.
Отец ребёнка: Кобызев Николай Климентьевич
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: (Кобызева) Марья Николаевна
Отец ребёнка: Кобызев Николай Климентьевич
Смерть
Неизвестно