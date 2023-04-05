Гарусова (Волкова) Наталия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волков Фёдор Николаевич
Мать: Волкова Зоя Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Викторовна
Отец ребёнка: Гарусов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Гарусов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гарусов Виктор
Место жительства
Неизвестно