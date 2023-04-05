Гарусова (Волкова) Наталия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарусова (Волкова) Наталия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Фёдор Николаевич

Мать: Волкова Зоя Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Викторовна

Отец ребёнка: Гарусов Виктор

Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Гарусов Виктор

Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарусов Виктор

Место жительства
Неизвестно
Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
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