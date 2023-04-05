Волков Фёдор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Белова Галина Фёдоровна
Мать ребёнка: Волкова Зоя Владимировна
Рождение ребёнка
1953
Мать ребёнка: Волкова Зоя Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гарусова Наталия Фёдоровна
Мать ребёнка: Волкова Зоя Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Зоя Владимировна
Место жительства
Неизвестно
Хреново, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно