Волков Фёдор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Фёдор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Белова Галина Фёдоровна

Мать ребёнка: Волкова Зоя Владимировна

Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1953

Сын: Волков Дмитрий фёдорович

Мать ребёнка: Волкова Зоя Владимировна

Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гарусова Наталия Фёдоровна

Мать ребёнка: Волкова Зоя Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Зоя Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Хреново, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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