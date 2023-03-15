Ежиков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежиков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

Жена

1885 г.р.

Дети

1911 г.р.
1914 г.р.
1914 г.р.
1917 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Ежиков Михаил

Мать: Ежикова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ежикова ?

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ежиков ?

Мать ребёнка: Ежикова ?

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Ежикова) ?

Мать ребёнка: Ежикова ?

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Ежиков ?

Мать ребёнка: Ежикова ?

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Ранение
23.06.1916
Ковель, Волинська область
огнестрельное ранение правого плечевого сустава
Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Ежикова) ?

Мать ребёнка: Ежикова ?

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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