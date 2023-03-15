Ежиков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Ежиков Михаил
Мать: Ежикова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ежикова ?
Рождение ребёнка
1911
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Ежикова) ?
Мать ребёнка: Ежикова ?
Рождение ребёнка
1914
Ранение
23.06.1916
Ковель, Волинська область
огнестрельное ранение правого плечевого сустава
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Ежикова) ?
Мать ребёнка: Ежикова ?
Смерть
Неизвестно