Ежикова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежикова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

1911 г.р.
1914 г.р.
1914 г.р.
1917 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ежиков Иван

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ежиков ?

Отец ребёнка: Ежиков Иван

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Ежикова) ?

Отец ребёнка: Ежиков Иван

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Ежиков ?

Отец ребёнка: Ежиков Иван

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Ежикова) ?

Отец ребёнка: Ежиков Иван

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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